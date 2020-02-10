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بالصور..

مع صديقتها.. لينا الفيشاوي تتحدى والدها وتثير الجدل

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لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
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علا خطاب

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انستجرام

أحمد الفيشاوي

صورة عارية

لينا الفيشاوي

أثارت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها، مع إحدى صديقاتها في إنجلترا، وهو ما يعتبر أول ظهور لها بعد حادثة الصورة "العارية".

ظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في الصور الجديدة عبر "إنستجرام"، وهي ترتدي ملابس بيضاء وتحتفل مع إحدى صديقاتها في إنجلترا، موجهة لها رسالة حب عبر التعليق على الصورة. 

كانت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صدمت والدها مجددًا بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.

وتبين من الصورة التي نشرتها "لينا" أنها متواجدة في القاهرة الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.

من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.


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