بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة السوبر

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متابعات- الدويني فولي

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قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات في الـ 20 من الشهر الجاري، ينتظم رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيا، مشيرا إلى أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجاري.
وكان رمضان صبحي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية. 
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.
 

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