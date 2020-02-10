الجندي: أهل الفسق مساكين

10 فبراير 2020 - 12:49 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أنه عندما ترى أهل الفساد وهم في صعود فهذا ليس دليلا على صلاحية الفساد، بينما عندما ترى أهل التقوى أحوالهم سيئة هذا ليس أيضا دليلا على فساد منهج الصلاح".



وأضاف"الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "دي أم سي": يجب أن يكون هناك إيمان بما وراء الأمور حتى لو كانت الظواهر توحي بعكس ذلك،بأن الإيمان بالغيب هو امتحان من الله لنا".



وتابع: "يجب أن يكون لدينا إيمان شديد بقضية الغيب، ولا تفزع من صولة أهل اللؤم والفسق والفاحشة، فهؤلاء مساكين لأنه عند الله تجتمع الخصوم".



وأكمل: "إياك أن تنهار معنويًا أو تلقي بسلاح الإيمان من قلبك أو تغتر بالسعادة المزيفة لأهل الفسق والعربدة فهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا".

