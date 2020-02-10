كمسري "الحمار": الراكب هددنا بالانتحار

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القطار

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الحمار

ياسمين عز

كشفت الإعلامية ياسمين عز، تفاصيل جديدة عن واقعة اصطحاب مواطن لحمار معه بالقطار بمحافظة قنا، قائلة: "إن صاحب الحمار هدد بالانتحار حال عدم ركوب حماره".

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامجها "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن صاحب الحمار أصر على ركوب الحمار معه داخل القطار بعد شرائه من سوق السبت الموجود بأحد مراكز محافظة قنا".

وأوضحت الإعلامية ياسمين عز، أنه بعد التحقيقات التى أجريت مع الكمسري الشهير إعلاميا بـ"كمسري الحمار"،حول تلك الواقعة، أكد أن المواطن هدد بالانتحار في حالة منعه من ركوب القطار مصطحبًا حماره.

وأكدت أنه تم تغريم صاحب الحمار 500 جنيه من هيئة السكك الحديدية لمخالفته القوانين.

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