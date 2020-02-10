حفل وندوة علمية للاحتفال بمتحف النسيج

10 فبراير 2020 - 01:09 م

في إطار الاحتفال بعيده العاشر ينظم متحف النسيج المصرى بشارع المعز فعالية ثقافية وفنية تتضمن معرض فني وندوة علمية وحفل تراثي.

وأوضح أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف أن المعرض يشمل بعض أعمال وإبداعات طلاب كليات الفنون تحت عنوان "الفن للجميع"، كما يشارك في المعرض بعض الفنانين ذوي الهمم لتعريف الزائرين بإبداعاتهم وفنهم المتميز.

كما سيتم عقد ندوة علمية عن قصة إنشاء متحف النسيج وكيف تم تحويل المبنى من سبيل محمد علي إلى متحف النسيج المصري، يلقيها الدكتور محمد الرشيدي المشرف على عملية التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، كما يتم عرض فيلماً وثائقيا عن المتحف والقطع المعروضة به وأنشطته الثقافية والتربوية منذ إنشائه وحتى الآن.

وقال أبو اليزيد أن في نهاية الاحتفالية ستقوم فرقة التنورة التابعة لوزارة الثقافة بعرض بعض من فنونها التراثية، وذلك علي مسرح بيت الشاعر بشارع المعز.

وعلى هامش الفعاليات نظم المتحف ندوة عن الخط العربى تحت عنوان " تقليدية وحروفية أم تجديد وإبداع"، حاضر فيها فنان الخط العربي منير الشعراني.