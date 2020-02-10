شاهد.. ابتلاع سيارة وقائدها يثير الرعب بالسعودية

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وكالات - الدويني فولي

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أخبار السعودية

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انهيار ارضى

قائدها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة ابتلاع سيارة في انهيار أرضي في محافظة الأحساء.

وحسب مدونة الأحساء على موقع التواصل "تويتر"، وقع الانهيار عند دوار الشارع الملكي بمدينة الهفوف، وابتلع السيارة وقائدها.

وتمكن قائد المركبة من الخروج عن طريق فتحة السقف في سيارته، فيما قامت فرق الهلال الأحمر والإسعاف بنقله للمستشفى لتلقي العلاج، دون تحديد مستوى الإصابة التي تعرض لها.



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