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هروب 4 أشخاص من مستشفى أمراض نفسية بالسعودية

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الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
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وكالات - الدويني فولي

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الامراض النفسية

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أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن 4 مرضى هربوا من مستشفى الأمراض النفسية بالطائف (شهار)، وذلك بعد تخطيط طويل من قبلهم، نجحوا خلاله في تجاوز الإجراءات الأمنية، ومغادرة العنابر الداخلية، والهروب خارج أسوار المستشفى.

وكشف الصحيفة، عن أن المرضى الهاربين كسروا باب طوارئ الحريق في جناحهم وفروا، ثم اتصلوا بذويهم يبلغونهم عن هروبهم للاحتماء بهم.

وأكد المتحدث باسم ”صحة الطائف“ عبدالهادي الربيعي، أن الجهات الأمنية تمكنت لاحقا من إعادة أحد الهاربين إلى المستشفى، فيما عاد الثلاثة الآخرون عن طريق أسرهم.

واتفق الهاربون الأربعة على الهروب عبر باب الطوارئ في أحد أجنحة المستشفى، وتمكنوا من كسره، والهروب من خلاله.

وكشفت التحقيقات عن أن المرضى الأربعة برروا هروبهم بسبب ما وصفوه بالتعب النفسي الناتج عن ”الملل“ داخل المستشفى، وقلة البرامج الترفيهية التي تعوضهم عن بقائهم بعيدا عن منازلهم، وتباعد أوقات زيارة ذويهم.

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