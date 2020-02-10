الإفتاء تبيح الختان في حالة واحدة.. تعرف عليها

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الختان

علي فخر



"ما حكم ختان الإناث؟".. سؤال ورد مجددا لدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأجاب عن السؤال الدكتور على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "صدرت فتاوى كثيرة عن ختان الإناث وذكرت فى مؤتمرات لهذا الأمر، وقلنا إنه فيه اعتداء على الجسد، فإذا كانت الأنثى لا تحتاج إلى هذا الختان فلا يجوز إجراؤه".

وأضاف فخر: "نذهب إلى طبيب ثقة أمين مختص بهذا الأمر إذا وجد أنها تحتاج إليه فلا مانع أما إذا كانت لا تحتاج إليه فلا يجوز الختان" .

 وتابع: "لكننا بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا".

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