الولايات المتحدة تعلق المساعدات الإنسانية لليمن

10 فبراير 2020 - 02:31 م

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مساعدتها الإنسانية لليمن ردا علي القيود الجديدة التي تفرضها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حسبما نشرت صحيفة واشنطن بوست.

وأضافت الصحيفة أن تعليق المساعدات سيزيد الظروف الإنسانية سوءا في اليمن خاصة أن الولايات المتحدة أكبر المانحين للمساعدات لها.

وقال مسئول أمريكي في تصريحات صحفية إنه لم يتم اتخاذ قرارا نهائي، لافتا إلي أنه يتم التنسيق مع الدول المانحة الأخري ومنظمات الإغاثة بشان الردود المحتملة حيال ضريبة بنسبة 2% علي مشاريع المساعدة.

وأضاف أنه غير مسموح له بمناقشة القضية علنا قائلا: "نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة، لافتا إلي أنه إذا تم اتخاذ هذا القرار فسيتم فرضه بسبب عرقلة ميليشيا الحوثي عمليات الإغاثة علي نحو لم يسبق له مثيل".