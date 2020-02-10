» هاني شنودة: هذا سر نجاح عمرو دياب

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تكريم

عمرو دياب

نجاح

هاني شنودة

كشف الموسيقار هاني شنودة، خلال تكريمه من قبل ريتشارد الحاج عن مجمل مشواره ونجاحاته، السر وراء نجاحه طول السنوات الماضية، موضحًا أن زوجته هي سر وراء نجاحه.

وحضر عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وعدد من الشعراء وكبار المطربين، من بينهم المطربة فاطمة عيد وزوجها الشاعر شفيق الشايب والشاعر مصطفى الحلواني.

 

وخلال ندوة تكريمه قال "شنوده" فخور جدا بهذه اللحظة كونها تأتي من جهة مجتمعية إنتاجية خاصة، لتعويض ما تقصر فيه الهيئات الرسمية الثقافية المعنية بذلك، وأكد أنه سوف يتعاون مع المطربة الكبيرة فاطمة عيد في لحن اغنية جديدة سيعمل على تنفيذها خلال الأيام القادمة.

 

وأضاف: سر نجاحي خلال مشواري وراءه زوجتي ويجمعنا لغة حوار وتفاهم في كل شىء، كما أنها  تتولى جميع أمور حياتنا، وكلانا مؤمن بأن كل قضية لها حل بالنقاش.

 

وعن أهم اعماله التي يعتز بها أكد :كل أعمالي اعتز بها خاصة الموسيقى التصويرية لفيلم المشبوه والشوارع حوارات، وحكي كواليس تأسيسه أول فرقة موسيقية واكتشاف وتبني العديد من المواهب وفي مقدمتهم المطرب عمرو دياب مشددا على أنه شغوف بالنجاح دائما وهذا سر نجاحه وأنه دائما ينظر للمستقبل ويطور من نفسه.


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