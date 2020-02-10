» دراسة حديثة تؤكد تناول الطعام باليد أفضل

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تناول الطعام باليد
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متابعات- أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

دراسة حديثة

تناول الطعام باليد

أعلنت دراسة حديثة أن تناول الطعام باليد يجعل مذاقه أفضل لأن لمس الطعام يجعل الدماغ يعتقد أنه ألذ و أكثر إرضاء.

وأشار العلماء إلي أن القدرة علي لمس الطعام بأيدينا يقوي إحساسنا بحجم ونسيج الطعام الذي نأكله مما يعني أنه حتى قبل أن يصل الطعام إلي الفم فأن لمسه يجعل الدماغ يظن أنه ألذ وأكثر إرضاء مما لو كان باستخدام أدوات المائدة".

جدير بالذكر أن الدراسة  أجريت في معهد ستيفنز للقنية بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية ونشرتها"صدي".


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