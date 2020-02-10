» نعيمة وصفي..تزوجت من صحفي شهير وانجبت 4 أبناء

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة وصفي، والتي ولدت في10 فبراير 1923،في محافظ أسيوط، حيث رحلت عن عالمنا في 7 أغسطس 1983، عن عمر يناهز 60 عامًا، وبعد تقديمها العديد من الأعمال الفنية الرائعة .

وقد حصلت نعيمة وصفي في عام 1947 على شهادة الدبلوم من معهد التمثيل وبعدها عينت في فرقة المسرح الحديث، وبعدها انتقلت إلى فرقة المسرح القومي.

وفي عام 1952 كانت بداية مشاركتها في الأفلام السينمائية، وكانت البداية في فيلم زمن العجايب. وقد حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عن مجمل أعمالها المسرحية، وكانت قد كتبت عدة أعمال للتفزيون، وشاركت في إعداد ما يقارب الخمسين حلقة من برنامج رسالة التلفزيوني.

وتزوجت نعيمة وصفي من الصحفي عبدالحميد سرايا أول من أنشأ قسم الخارجي بجريدة الأهرام، وذلك بعد قصة حب، وأنجبت 4 أبناء، هم: خالد، دكتور مقيم بلندن، ومنى، مهندسة ديكور مقيمة بالولايات المتحدة، ومحمد، الذي يعمل مخرجًا للأفلام الوثائقية وأخيرا عمر.

ومن شدة حب نعيمة وصفي لزوجها قامت برثائه بعد وفاته في قصيدة شعر مؤثرة، لم تكن تحب نشرها أو ذكرها على الملأ، كما كتبت "نعيمة" العديد من قصائد الشعر والقصص القصيرة.

ولم تعتبر نعيمة وصفى زوجها مجرد زوج عادي، ولكنها أكدت في أكثر من مناسبة أنه بمثابة "ضابط إيقاع" يتميز بالصرامة والجدية، ومع ذلك كان شخصًا حنونًا يعتبره الجميع أبًا وأخًا وصديقًا.

وذكرت نعيمة وصفى فى أحد اللقاءات النادرة أن زوجها دومًا ما كان يصطحب الأسرة يوم الجمعة من كل أسبوع لأحد المنتزهات القريبة من القاهرة، ليقضوا وقتًا جميلًا في أجواء ثقافية.