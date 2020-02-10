  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كامل الوزير

عقب واقعة الحمار ..قرار عاجل لوزير النقل

الملك فيصل والملكة اليزابيث

فيديو نادر للملك فيصل والملكة إليزابيث

الإفتاء

الإفتاء تبيح الختان في حالة واحدة.. تعرف عليها

الشرطة السعودية

هروب 4 أشخاص من مستشفى أمراض نفسية بالسعودية

السعودية

شاهد.. ابتلاع سيارة وقائدها يثير الرعب بالسعودية

صورة من الواقعة

كمسري "الحمار": الراكب هددنا بالانتحار

الجندي

الجندي: أهل الفسق مساكين

زرع جينات الإيدز في كورونا

فيروس جديد يجتاح العالم وينافس "كورونا"

السوبر اليوم.. أحمر أم أبيض؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة السوبر

الإعلامي عمرو أديب

بعد تحرشه بـ120 تلميذة.. أديب: فين دور الدولة

المالية: 29% ارتفاعًا في الإنفاق على التأمين الصحي و14% للتعليم

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل نظام التكليف الجديد للأطباء

#

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون مالية 2020

#

المالية تشارك في مؤتمر «التأمين الصحي الشامل» ببيروت

#

تسجيل نصف مليون بمنظومة التأمين الصحي خلال 100 يوم

وزير المالية

المالية

التامين الصحى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التقرير نصف السنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر 2019/ 2020 يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري بالنسبة للعالم وفقاً للمنظمات الإقتصادية والتنموية الدولية حيث صُنفت مصر ثانى اكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وضمن أفضل خمس دول بالعالم فى النمو الاقتصادى السنوى بمعدل 5.6%، كما  انها سجلت ثانى أكبر فائض أولى بموازنتها العامة بنسبة 2% بعد الأكوادور.

أضاف الوزير أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الاصلاحية على الأداء الاقتصادى خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020 حيث تؤكد المؤشرات الاولية استمرار تحقيق الإقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل فى ارتفاع معدل النمو الى 5.6% خلال الربع الاول من العام المالي 2019/2020 وفقاً لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط، وتراجع معدل البطالة الى 7.8 في الربع الثالث من العام 2019 (سبتمبر 2019)، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية ، حيث تراجع معدل التضخم الشهري الى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4  مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المالية: 29% ارتفاعًا في الإنفاق على التأمين الصحي و14% للتعليم
» نعيمة وصفي..تزوجت من صحفي شهير وانجبت 4 أبناء
» دراسة حديثة تؤكد تناول الطعام باليد أفضل
» هاني شنودة: هذا سر نجاح عمرو دياب
» طارق الشناوي: حسن شاكوش وضع فنانا شهيرا في مأزق
» الإفتاء:شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار
» تعليق ناري من أيمن بهجت قمر على أغانى المهرجانات
» الجيش الجزائرى يدمر وكرا إرهابيا في الجبل
» بطلة مسلسل قيامة أرطغرل تسجن معجبا طلب الزواج منها
» بعد هنا شيحة..أحمد فلوكس يعلن ارتباطه
» محافظ البحر الأحمر: "شوفت منظر غير لائق"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:42 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم