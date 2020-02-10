برلماني: حضور السيسي القمة الأفريقية تأكيدًا للريادة المصرية

10 فبراير 2020 - 04:30 م

قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، إن حضور الرئيس السيسي لفعاليات القمة الأفريقية لرؤساء الدول والحكومات بأديس أبابا، يأتي تأكيدًا للريادة المصرية إقليميا وأفريقيا، وريادة مصر وتواصلها الحميم مع القضايا الأفريقية.





ولفت خليل في بيان له، بالدور الذي لعبته مصر خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي، في تفعيل القضايا الأفريقية وإضفاء كثير من الزخم والنشاط عليها.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر فتحت كافة الملفات الاقتصادية والسياسية الشائكة في القارة ولم تتوان عن الطلب من المجتمع الدولي مساندة حركة التنمية والاستثمار في أفريقيا.







