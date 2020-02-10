مفاجأة.. ارتفاع نسبة شفاء مصابي فيروس كورونا بالصين

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فيروس كورونا

شفاء مصابي فيروس

ارتفعت نسبة شفاء مصابي فيروس كورونا المستجد بالصين، 8.2%، وذلك حسبما أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الإثنين.

وصرح المتحدث باسم مفوضية الصحة الوطنية، مي فينج، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن نسبة الشفاء بين المصابين بالفيروس ارتفعت بشكل كبير، ليس في مختلف أنحاء البلاد فقط، وإنما في مركز انتشاره بمدينة "ووهان" ومقاطعة "هوباي" وسط الصين.

وأشار إلى وصول نسبة الشفاء في مختلف أنحاء البلاد إلى نسبة 8.2%، مقارنة بـ1.3% في 27 يناير الماضي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وأوضح المتحدث، أن نسبة الشفاء في "هوباي " ارتفعت اليوم، إلى 6.2% مقارنة بـ2.6% في 27 يناير الماضي، مضيفًا أن الزيادة في نسبة الشفاء جاءت نتيجة مبدئية للتدابير الطبية التي جرى تطبيقها في البلاد، والتي من بينها: إرسال تعزيزات طبية إلى "هوباي " و"ووهان" من مختلف أنحاء الصين، إضافة إلى تدابير زيادة أسرّة المرضى في المستشفيات، وتحسين الإمكانيات الطبية.


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