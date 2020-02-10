بعد مقتل 5 أتراك بسوريا.. "أردوغان" يلجأ للجيش

10 فبراير 2020 - 04:48 م

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري اجتماعا عاجلا، مع وزير الدفاع، خلوصي أكار، إثر مقتل 5 عسكريين أتراك في منطقة إدلب بهجوم للجيش السوري.

أعلنت قناة "سي إن إن ترك" التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيجري اجتماعا عاجلا، مع وزير الدفاع، خلوصي أكار.

وكشفت أن هذا التحرك جاء إثر مقتل 5 عسكريين أتراك في منطقة إدلب بهجوم للقوات الحكومية بسوريا.

وتعرضت إحدى نقاط المراقبة التركية في إدلب، لهجوم من قبل القوات الحكومية اليوم.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في "قصف مدفعي مكثف من قبل النظام السوري" على المدينة السورية.

وقالت الدفاع التركية في بيان، إن قواتها استهدفت مصادر النيران على الفور ودمرتها، "انتقاما" للقتلى الأتراك.

وفي 5 فبراير أمهل الرئيس التركي، الجيش السوري حتى نهاية الشهر الحالي، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، لمسافة يحددها اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو، مهددا بشن عملية عسكرية هناك.