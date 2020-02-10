  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

سبب صادم وراء انتحار مزارع داخل المحكمة بالدقهلية

يقبل رأس السديس.. فماذا حدث له؟!

أمر ملكي سعودي للشيخ «السديس» والأخير يرد

فيروس كورونا

مفاجأة.. ارتفاع نسبة شفاء مصابي فيروس كورونا بالصين

أردوغان

بعد مقتل 5 أتراك بسوريا.. "أردوغان" يلجأ للجيش

كامل الوزير

عقب واقعة الحمار ..قرار عاجل لوزير النقل

الملك فيصل والملكة اليزابيث

فيديو نادر للملك فيصل والملكة إليزابيث

الإفتاء

الإفتاء تبيح الختان في حالة واحدة.. تعرف عليها

الشرطة السعودية

هروب 4 أشخاص من مستشفى أمراض نفسية بالسعودية

السعودية

شاهد.. ابتلاع سيارة وقائدها يثير الرعب بالسعودية

صورة من الواقعة

كمسري "الحمار": الراكب هددنا بالانتحار

بعد مقتل 5 أتراك بسوريا.. "أردوغان" يلجأ للجيش

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»

#

بعد مقتل جنود أتراك بسوريا.. تركيا تحذر روسيا

#

قرار عاجل من نانسي عجرم بعد مقتل شاب في فيلتها

#

الكويت.. عائلة ترفض مليون دولار بعد مقتل ابنتها

سوريا

أردوغان

تركيا

إدلب

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري اجتماعا عاجلا، مع وزير الدفاع، خلوصي أكار، إثر مقتل 5 عسكريين أتراك في منطقة إدلب بهجوم للجيش السوري.

أعلنت قناة "سي إن إن ترك" التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيجري اجتماعا عاجلا، مع وزير الدفاع، خلوصي أكار.

وكشفت أن هذا التحرك جاء إثر مقتل 5 عسكريين أتراك في منطقة إدلب بهجوم للقوات الحكومية بسوريا.

وتعرضت إحدى نقاط المراقبة التركية في إدلب، لهجوم من قبل القوات الحكومية اليوم.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في "قصف مدفعي مكثف من قبل النظام السوري" على المدينة السورية.

وقالت الدفاع التركية في بيان، إن قواتها استهدفت مصادر النيران على الفور ودمرتها، "انتقاما" للقتلى الأتراك.

وفي 5 فبراير أمهل الرئيس التركي، الجيش السوري حتى نهاية الشهر الحالي، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، لمسافة يحددها اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو، مهددا بشن عملية عسكرية هناك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تصدم الجمهور: «السرطان تمكن من دماغي»
» المالية: 29% ارتفاعًا في الإنفاق على التأمين الصحي و14% للتعليم
» نعيمة وصفي..تزوجت من صحفي شهير وانجبت 4 أبناء
» دراسة حديثة تؤكد تناول الطعام باليد أفضل
» هاني شنودة: هذا سر نجاح عمرو دياب
» طارق الشناوي: حسن شاكوش وضع فنانا شهيرا في مأزق
» الإفتاء:شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار
» تعليق ناري من أيمن بهجت قمر على أغانى المهرجانات
» الجيش الجزائرى يدمر وكرا إرهابيا في الجبل
» بطلة مسلسل قيامة أرطغرل تسجن معجبا طلب الزواج منها
» بعد هنا شيحة..أحمد فلوكس يعلن ارتباطه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:42 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم