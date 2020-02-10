» فنانة شهيرة تصدم الجمهور: «السرطان تمكن من دماغي»

10 فبراير 2020 - 04:56 م

صدمت الفنانة الكويتية الشهيرة «جواهر»، متابعيها وزملائها بعد إعلانها بأن مرض السرطان أصابها في دماغها، مؤكدة أنه في مراحله الأخيرة.

ونشرت "جواهر" عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فيديو دعاء الشفاء، وعلقت عليه قائلة، كاشفة نوع المرض الذي تعاني منه ومكان إصابتها، وقالت :« قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة،توجهت للمستشفى لإجراءالفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة بس رجاءًأتمنى من كل شخص جات عينه ع التغريدة يدعيلي يقال أن دعوة40غريب مستجابة».

وانهالت عليها التعليقات الحزينة من جمهورها وزملائها وإعلاميين، داعين لها بالشفاء العاجل، وكان من أبرز المعلقين الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث علقت بالدعاء لها :« الله يشافيچ ويعافيچ بقدرة من يحيي العظام وهي رميم»، كما علقت الإعلامية غادة العلي :« الله يشفيك ويعافيك ويطول بعمرك على طاعته».

ومؤخرًا أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، إصابتها بالسرطان، ونشرت عبر حسابها على "تويتر" صور لها من المستشفى، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

و"جواهر" هي فنانة كويتية من مواليد 4 نوفمبر 1977، حيث تبلغ 42 عامًا.



قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة،توجهت للمستشفى لإجراءالفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة بس رجاءًأتمنى من كل شخص جات عينه ع التغريدة يدعيلي يقال أن دعوة40غريب مستجابة ??



#جواهر_الكويتية pic.twitter.com/dtAytWkuBI — جواهر الكويتيه (@jawheralkuwait) February 9, 2020