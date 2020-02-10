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فنانة شهيرة تثير الجدل بوصلة رقص مع مدربها

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جانب من الفيديو
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محمد فضل

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فنانة

أصالة

طارق العريان

نسرين طافش

أثارت الفنانة السورية الشهيرة، نسرين طافش ، موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر فيديو تؤدي فيه وصلة رقص برفقة مدربها في القاهرة.

ونشرت "طافش" فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تؤدي وصلة رقص "السالسا" مع مدربها المصري خالد تيجاتا.

وظهرت الفنانة السورية بطلة مسلسل "ختم النمر" مع الفنان المصري أحمد صلاح حسني، مرتدية بنطلون ضيق يظهر مفاتنها، وتؤدي حركات رقص مع المدرب، داخل منزلها في القاهرة.

وعلقت على الفيديو، قائلة: «صباح الجمال و الطاقة العالية.. أول درس سالسا في مصر مع أشطر مدرب خالد تيجانا».

ونالت الفنانة إعجاب البعض بينما هاجمها البعض الآخر بسبب ملابسها وظهورها بشكل غير لائق حسب تعبير البعض.

جدير بالذكر أن الفنانة نسرين طافش قد شاركت الفنان أحمد صلاح حسنى في مسلسل "ختم النمر" ، وهو أحدث أعمالها الدرامية.

ومؤخرًا انتشرت أنباء حول علاقة نسرين طافش بطلاق المطربة أصالة، حيث زعم البعض أنها على علاقة بزوج الأولى طارق العريان وهو ما اكتشفته أصالة وطلبت الطلاق، إلا أن أنها نفت هذه الأنباء بشكل ضمني.

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