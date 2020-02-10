  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مباراة الأهلي وطلائع الجيش

بث مباشر.. الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

الذهب

الذهب يهبط بشكل مفاجئ ويخسر 11 جنيه في الجرام

ارشيفية

مفاجأة.. الإمارات تتواصل مع قطر

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة أحد مواطنيها بـ«كورونا»

لقطة من الفيديو

رئيس شرطة بأمريكا يرفض القسم على الإنجيل:أريد القرآن

هالة زايد وزيرة الصحة

"الصحة" تنفي وجود إصابات "كورونا" في مصر

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الجنيه يحقق مفاجأة أمام الدولار لم تحدث منذ 3 سنوات

أرشيفية

رجل أعمال ينهي حياة أبنائه وينتحر أسفل عجلات المترو

يقبل رأس السديس.. فماذا حدث له؟!

أمر ملكي سعودي للشيخ «السديس» والأخير يرد

ارشيفية

سبب صادم وراء انتحار مزارع داخل المحكمة بالدقهلية

داخل السنترال.. جريمة قتل تهز فيصل

قضايا وحوادث

مكان الحادث
مكان الحادث
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية

#

بالفيديو.. واقعة تحرش داخل سوق تهز السعودية

#

إعدام 3 متهمين فى "قتل كويتى" داخل شقته بالغربية

#

فتاة وشاب.. جريمة قتل تهز السعودية

قتل

الجيزة

جريمة قتل

فيصل

شهد شارع العشرين، بمنطقة فيصل بالجيزة، اليوم الاثنين، واقعة قتل شنيعة لشاب داخل سنترال، في حين احتجز الأهالي القاتل وسلموه لرجال الشرطة.

ولقي شاب يدعى "كريم"، مصرعه على يد أحد الأشخاص في سنترال بشارع العشرين، وتجري حاليًا مناظرة الجثة وإجراء معاينة لمسرح الجريمة، كما تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجار إجراء التحريات لكشف تفاصيل الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. شفاء أول حالة «كورونا» في الإمارات
» بعد كورونا الصين.. فيروس جديد ينتشر في البرازيل
» داخل السنترال.. جريمة قتل تهز فيصل
» رسميًا.. المسابقات تعدل موعد مباراة الأهلي والمصري
» سبب صادم وراء انتحار مزارع داخل المحكمة بالدقهلية
» فنانة شهيرة تصدم الجمهور: «السرطان تمكن من دماغي»
» بعد مقتل 5 أتراك بسوريا.. "أردوغان" يلجأ للجيش
» مفاجأة.. ارتفاع نسبة شفاء مصابي فيروس كورونا بالصين
» المالية: 29% ارتفاعًا في الإنفاق على التأمين الصحي و14% للتعليم
» نعيمة وصفي..تزوجت من صحفي شهير وأنجبت 4 أبناء
» دراسة حديثة تؤكد تناول الطعام باليد أفضل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:12 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم