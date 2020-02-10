"الصحة" تنفي وجود إصابات "كورونا" في مصر

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الصحة

الإصابات المؤكدة

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية ورئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة وضعت فيروس "كورونا" موضع الدراسة بالتوازي مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع دخول وانتشار الفيروس داخل البلاد، وتم وضع خطة متكاملة لمواجهة انتشار أي وباء.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المؤكدة بالإصابة على مستوى العالم بلغ 37.563 حالة منها 37.251 بالصين، وإجمالي عدد الوفيات بلغ نحو 813 حالة من بين كبار السن، والصين هي المتأثرة بالتفشي الوبائي وإجمالي الحالات المؤكدة التي ظهرت في دول أخرى بلغ 248 حالة في 24 دولة.

وتابع "مصر خالية من أي إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" حتى الآن، فمصر منذ اليوم الأول وضعت خطة لمنع دخول الفيروس للبلاد، من خلال تطبيق إجراءات حجر صحي قوية وصارمة في جميع المنافذ المعتمدة لجمهورية مصر العربية، إضافة لقصر رحلات دولة الصين على مطار القاهرة الدولي مع توفير جميع وسائل الرصد، وتفعيلها على مدار الساعة لكافة القادمين من مناطق متأثرة".


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