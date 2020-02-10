السعودية تعلن إصابة أحد مواطنيها بـ«كورونا»

10 فبراير 2020 - 06:28 م

أعلنت «صحة الشرقية» بالمملكة العريية السعودية، إصابة أحد المواطنين السعوديين بفيروس «كورونا»، وهو ما استدعى عزله ومتابعة حالته وإجراء التحليلات له، ليتم اكتشاف أنه مصاب بـ"كورونا" القديم وليس المستجد.

وجاء في بيان الصحة على حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :« تؤكد صحة الشرقية على أنه ولله الحمد لم تسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بالمنطقة الشرقية».

وأوضح البيان :« وأما بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية،تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم واتخذت كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات».

ومؤخرًا أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تسجيل بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8 ) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض.

وأعلنت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "فرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة".

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم الوزارة، عبدالله أبا الخيل، قوله إن "النوع الذي تم تسجيله (H5N8 )، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطراً على الصحة العامة".