» بعد كورونا الصين.. فيروس جديد ينتشر في البرازيل

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الصين

كورونا

فيروس جديد

يارا فيروس

بعد انتشار حالة من الرعب بظهور فيروس «كورونا» في الصين، ظهر فيروس جديد بالبرازيل وأطلقوا عليه الفيروس الغامض، لأنه حتى اللحظة غير معروف ولم يتم توثيقه من قبل في الأبحاث الفيروسية.

والفيروس الجديد المنتشر فى البرازيل الآن يشكل سلالة جديدة من فيروس الأميبال ذو الأصل المحير، وشرح فريق البحث الاكتشاف الذي توصلوا إليه في ورقة بحثية، وجاء ذلك وفقًا لـ«مجلة ساينس أليرت» العلمية.

بينما أطلق العلماء على الفيروس المنتشر الآن اسم «يارافيروس Yaravirus »، المستوحى من اسم يارا شخصية ملكة الماء في الأساطير البرازيلية، من بحيرة بامبولها، وهي بحيرة اصطناعية في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، حيث أن لا يكون الفيروس إنذارًا لمرض قاتل مثل كورونا إلا أن الفيروس غامض تمامًا مثل حورية الماء الأسطورية.

حيث اكتشف هذا الفيروس اثنان من كبار العلماء، إذ يعتبر أن الفيروس من ذو الجينوم العملاق، لأول مرة منذ عامين، وكان حالة فيروسية تسكن المياه، وهم أيضا المشرفون على دراسته وهم أخصائيو علم الفيروسات بيرنارد لا سكولا من جامعة إيكس مارسيليا في فرنسا، وجوناساس أبراهاو من جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية في البرازيل.

ويعتبر «يارافيروس»، بجينوم عملاق، ويتكون من جزيئات صغيرة بحجم 80 نانومتر، لكن ما يلفت الانتباه هو أنها فريدة من نوعها، فهو يحمل عددًا هامًا من الجينات غير الموصوفة سابقًا، حيث وجدوا أن أكثر من 90% من جينات يارافيروس لم يسبق وصفها من قبل مما دفعهم لتلقيبها بالجينات اليتيمة.

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