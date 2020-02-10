» شاهد.. شفاء أول حالة «كورونا» في الإمارات

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الحالة التي تماثلت للشفاء
الحالة التي تماثلت للشفاء
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محمد فضل- متابعات

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الامارات

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شفاء

صينية

نشرت فضائية يورونيوز فيديو تعلن فيه شفاء اول حالة من فيروس كورونا الجديد الذي ضرب عدد كبير من المواطنينن في العالم بعد ان ظهر في مدينة ووهان الصينينة.

واوضح يورونيوز ان الإمارات العربية اعلنت عن تماثل أول امرأة تماثلت للشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا، الذي مات بسببه حتى الآن ما يزيد عن 800 شخص، وأصاب أكثر من 37 ألفا آخرين بالعدوى.

واشارت فضائية يورونيوز الي ان وكالة أنباء الإمارات قد صرحت بإن المواطنة الصينية ليو يوجيا البالغة من العمر 73 سنة، كانت نتيجة اختبارها الطبي سلبيا من وباء كورونا. وبثت الوكالة لقطات مصورة ليوجيا وهي تتسلم باقة ورود، من وزير الصحة الإماراتي لحسين الرند.

واكدت يورونيوز  إن المواطنة الصينية، كانت واحدة من بين سبعة حالات تم فحصها في الإمارات، مبينا أن الإجراءات الوقائية تم اتخاذها في المطارات ومؤسسات الصحة.


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