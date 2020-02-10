مفاجأة جديدة قد تغير مجرى التحقيقات في قضية "ناسي عجرم"

10 فبراير 2020 - 08:53 م

عادت قضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية ناسي عجرم، إلى الواجهة وإثارة الجدل من جديد، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم وجود صلة قرابة بين نانسي عجرم والقاضية التي تحقق في القضية، مما يفقد التحقيقات موضوعيتها.

وقاضية التحقيق في القضية تدعى (غادة عون)، وقال النشطاء إنها تربطها علاقة قرابة بوالدة نانسي عجرم (ريموندا عون)، مشيرين إلى أنه إذا ثبت ذلك فسوف تتغير كل مجريات التحقيق في القضية.

ولا تزال جهات التحقيق والقضاء اللبناني تنظر القضية التي أثارت الرأي العام العربي، بعد قتل الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم لشاب سوري داخل فيلته بعد زعمه أنه اقتحم الفيلا بقصد السرقة وتهديد أرواح أطفاله.

وكانت رهاب البيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقي مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، وجهت رسالة تحذيرية للوسائل الإعلامية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت رهاب البيطار، في منشور لها على فيسبوك قائلة: «?بصفتي احد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر».

يأتي ذلك بعدما مثل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام الفيلا، واستمر التحقيق مع زوج نانسي لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل.