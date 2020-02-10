» انطلاق مبادرة رئاسية للكشف على 14 مليون طالبًا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المرحلة الابتدائية، اليوم، بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار النهوض بصحة الطفل والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا ضمن الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، مشيرًا إلى أنه يتم تشخيص الحالات المصابة بالأنيميا والسمنة وقصر القامة والنحافة وتحويلهم إلى العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لتلقي العلاج بالمجان.

وأشار حساني إلى أن المبادرة تستهدف 6 ملايين و 400 ألف طالب بمدارس الحضر بالإضافة إلى 7 ملايين و600 ألف طالب بمدارس الريف.

وأكد حساني أن المبادرة استمر تنفيذها على 3 مراحل، بجميع محافظات الجمهورية منذ انطلاقها يوم 16 فبراير من العام الماضي، حيث تم الانتهاء من فحص 10 ملايين و710 آلاف و525 طالبًا.