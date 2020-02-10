لحل الأزمة.. تحركات عاجلة لمد سن معاش الأطباء لـ65

10 فبراير 2020 - 09:37 م

في محاولة جديدة للتغلب على مشكلة العجز في عدد الأطباء داخل المستشفيات الحكومية، أعلن سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، تقدمه بمقترح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمد سن المعاش من 60 عامًا إلى 65 عامًا لمن يرغب من الأطباء في مد معاشة.

وأضاف «البطيخي»، أن هناك مجموعة كبيرة من المستشفيات الحكومية تواجه عجز كبير في عدد الأطباء، لافتًا إلى أن حل هذه الأزمة تأتي في إطار مد سن المعاش من 60 عامًا إلى 65 عامًا.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات له، إلى أن هذا المقترح يضمن حصول الطبيب على نفس الراتب بشرط العمل كطبيب ممارس وليس مسؤول أو مدير أو مشرف؛ لضمان سد العجز الموجود داخل المستشفيات الحكومية.

وأكد أن قانون التأمينات الجديد أتاح للوزراء مد سن المعاش في حالة الضرورة، مضيفًا أن وزارة الصحة عليها استغلال هذا الأمر في طلب ذلك من رئيس الحكومة لتنفيذه على أرض الواقع.

بدوره، أبدى الدكتور سمير علي توني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، تأييده للمقترح، لا سيما أنه سيؤدي إلى حل جزء من الأزمة، واصفًا إياه بأنه «خارج الصندوق».

وقال إنه ليس مع رفع سن المعاش لـ65 عامًا فقط، ولكن إلى ما شاء الله سواء 70 أو 75 عامًا، مضيفًا أنه ما دام الطبيب قادر على العمل ونقل الخبرات فليس هناك ما يمنع من استمراره في الوظيفة.

وأوضح «توني»، في حديثه لـ«المصريون»، أن ذلك ليس في مصلحة المريض وحده ولكنها يصب في صالح الخريجين الشباب أيضًا، موضحًا أن استمرار هؤلاء الأطباء في الخدمة سيؤدي إلى نقل خبراتهم إلى هؤلاء الشباب، ما ينتج عنه ظهور جيل أطباء جديد لكنهم يمتلكون خبرات جيدة.

وبرأي الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، فإن المد لابد أن لا يكون إجباريًا ولكن يترك لرغبة الطبيب، لا سيما أن هناك من يصاب بعدة أمراض بعد بلوغه ذلك السن، ومن ثم لابد أن يترك الأمر اختياريًا، وعلى حسب درجة كل واحد منهم.

وطالب بمنحهم مقابلًا ماديًا مناسبًا؛ حتى يشجعهم على الاستمرار، كذلك لابد أن يكون المقابل مناسب لخبراتهم ومكانتهم، داعيًا إلى مراعاة التوزيع الجغرافي، حيث لا يجوز أن ينقل إلى مناطق بعيدة عن موطنهم.

لكن، الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، قال لـ«المصريون»، إنه ليس مع المقترح، لا سيما أنه سينتج عنه مشكلات متعددة، ومن ثم لابد من البحث عن حلول أخرى.

إلى هذا، قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا، إن المقترح جيد ويعود بالنفع علي الأطباء والمواطن في نفس الوقت، لافتَا إلى أن الطبيب بعد سن الـ60 يكون اكتسب خبرة كبيرة جدًا، ويجب الاستفادة منها وليس خسرانه.

وأوضح «شوشة»، في حديث له، أن هذا المقترح يعمل على سد عجز نقص الأطباء، مطالبًا أن يكون القانون الذي يصدر بمد سن معاش الأطباء غير إلزامي.

وسابقًا، دعا الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إلى رفع سن معاش الأطباء لـ65 عامًا، مشددًا على ضرورة وجود عوامل جذب لهم بوزارة الصحة للاحتفاظ بكفاءاتها وعدم سفرهم للخارج.

وقال إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن نقص الأطباء في المناطق النائية، وكذلك المناطق المتطرفة عن الحيز العمراني، وخاصة التخصصات مثل العناية المركزة والتخدير والعظام.

عضو لجنة الشؤون الصحية، أضاف في تصريحات له، أنه يجب الاستفادة من الأطباء بعد سن الـ60، متابعًا: «الطبيب عندما يصل لسن الـ60 بيزداد خبرة، استفيد منه بمد مرتبه لسن 65 عامًا، وخاصة متخصصي جراحة المخ والأعصاب».



