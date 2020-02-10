تفاصيل صادمة عن شبكة دعارة طالبات «المدرسة الفنية»

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محمد فضل- متابعات

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الأمن

طالبات

حلوان

شبكة دعارة

فجرت تحقيقات النيابة العامة مع رجل وزوجته و3 طالبات تم القبض عليهم داخل شقة لممارسة الدعارة، مفاجآت صادمة، حيث اعترفت الزوجة بصحبة زوجها أنهم استقطبوا طالبات إحدى المدارس الفنية للعمل في الدعارة مقابل 500 جنيهًا للساعة.

وكانت قوات الأمن اقتحمت شقة دعارة بمنطقة حلوان، وألقت القبض على زوجين و3 فتيات، فيما ألقت إحداهن نفسها من الدور الثالث للهروب من الشرطة ما أدى إلى إصابتها بكسور في الأيدي والأرجل.

وقالت المتهمة فى القضية إنها استطاعت استقطاب  3 فتيات للقيام بالأعمال المنافية للآداب مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة،  وتابعت فى التحقيقات أنها قامت بتأجير شقة وفوجئت بأن جوارها مدرسة فنية للبنات فقامت باستقطاب الطالبات للعمل معها في الدعارة، حسب صدى البلد.

وتابعت المتهمة فى محضر التحريات أنها كانت  تقوم بإرسال صور الفتيات للزبائن قبل حضوره والاتفاق معه على السعر وكانت تقوم بعمل تخفيض في السعر للزبون الدائم.

وبمواجهة باقي الفتيات المضبوطات بما أدلت به المتهمة الرئيسية في اعترافاتها، أيدن ما جاء بها، وأنهن يقدمون المتعة الحرام مقابل أموال يتم الاتفاق عليها مع الزبون قبل الحضور وبعد اختياره الفتاة.

وكشفت التحقيقات بأن الشبكة تضم 5 متهمين القواد وزوجته و3 طالبات يعملن معهما في الدعارة مقابل 500 جنيه في الساعة، وأثناء القبض عليهن تبين أن إحداهن مصابه بكسور في اليد والأرجل بسبب قفزها من شرفة الشقة خوفا من القبض عليها.

قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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