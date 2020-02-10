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تفجير يستهدف رتل شركة أمنية تعمل لصالح قوات أمريكية ببغداد ‎

عرب وعالم

مقتل 5 مدنيين في تفجير بالعراق
مقتل 5 مدنيين في تفجير بالعراق
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المصريون ووكالات

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استهدفت عبوة ناسفة وضعها مجهولون، رتل شركة أمنية تعمل لصالح القوات الأمريكية جنوبي العاصمة العراقية بغداد، دون خسائر، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، للأناضول، إن "التفجير بعبوة ناسفة طال رتل تلك الشركة في منطقة العداونية على مشارف بغداد من جهة الجنوب"، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف المصدر، طالباً عدم نشر اسمه، أن "التفجير لم يسفر عن خسائر تذكر".
وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين فضلاً عن السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الماضية قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي العراق.
وتزايدت وتيرة هذه الهجمات في أعقاب مقتل "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 2014. 

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