الحكومة: توفير شبكة أتوبيسات لنقل موظفي العاصمة الجديدة

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن آليات العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ستختلف عن آليات العمل بالقاهرة، مضيفًا: "مفيش ملفات ورقية، وكل شيء عن طريق الكمبيوتر وشبكات الإنترنت الداخلية".



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه سيتم انتقال الموظفين بشكل تدريجي خلال النصف الثانى من 2020، موضحًا أن وزارة النقل تعمل على شبكة أتوبيسات لنقل الموظفين من أماكن تجمعات داخل القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية، بخلاف تم توفير 10 آلاف وحدة سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، على بعد 7 كيلومترات من العاصمة، بسعر مناسب جدًا.

