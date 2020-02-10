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ساحر يفاجئ الإعلامي عمرو الليثي بهذا الأمر على الهواء

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عمرو الليثي
عمرو الليثي
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المصريون ـ متابعات

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قام الساحر عزام، بتحدي جديد داخل استوديو برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار.
وطالب عزام من كل لاعبي خفة اليد بالاستوديو باختيار رقم في سرهم ومن ثم عرض كل رقم اختاروه على أوراق الكوتشينة.
كما فتح هاتف الإعلامي عمرو الليثي مرة أخرى دون أن يعرف الرقم السري، كما كتب رقم هاتف أحد الضيوف معه دون أن يكون على علم مسبق به.

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