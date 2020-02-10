رئيس "الوطنية للصحافة" يزف بشرى سارة لخريجي الإعلام

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن شهادة خريجي كليات الإعلام ستكون الأكثر طلبًا الفترة المقبلة من قبل المؤسسات الصحفية القومية والبرلمان.



وقال جبر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «لا نريد الاعتماد على الواسطة والمحسوبية التي أثرت كثيرًا على وضع الصحافة القومية الفترة الماضية»، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع نقابة الصحفيين لعقد دورات تدريبية لخريجي كليات الإعلام.

