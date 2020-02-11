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المحكمة العسكرية بالجزائر تقضي بحبس شقيق بوتفليقة 15 عامًا

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قضت محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة في الجزائر، بحبس المستشار السابق للرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجزائر السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 15 عاما، في قضية “التآمر على سلطة الجيش والدولة”.
وشمل الحكم كذلك الفريق المتقاعد محمد مدين، المعروف باسم “التوفيق”، إلى جانب اللواء المتقاعد عثمان طرطاق المعروف باسم “البشير”، بحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية.
وجاءت الأحكام ضد المتهمين الثلاثة، على نحو يؤيد الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالمحكمة العسكرية، وهي 15 سنة سجنا لكل المتهمين الثلاثة.

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