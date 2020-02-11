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مؤمن زكريا يفتح النار على الأهلي قبل رحلة علاجه بأمريكا

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مؤمن زكريا يفتح النار على الأهلي قبل رحلة علاجه بأمريكا

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المصريون ـ متابعات

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أكد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلى، أنه لم يجد دعما من مسئولى القلعة الحمراء، سواء ماديا أو معنويا خلال رحلة مرضه بالفترة الحالية.
وأضاف مؤمن زكريا خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أنه حتى الآن لا يعلم ما هي إصابته، ولكنه في طريقه للسفر إلى أمريكا خلال ساعات للخضوع لفحوصات طبية شاملة.
وأوضح مؤمن زكريا، أنه لا أحد يعلم بسفره إلى أمريكا سواء في مجلس إدارة الأهلي أو فريق الكرة، مشددا أنه لم يجد دعما ماديا او معنويا من جانب الفارس الأحمر، رافضا الإسهاب فى الحديث عن هذا الأمر حتى لايصيب الجماهير بالحزن.
وأشار مؤمن زكريا، إلى أن تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في السعودية، هو من تكفل بكافة أمور علاجه، مطالبا الجماهير بالدعاء له قبل التوجه للولايات المتحدة.
وأتم حديثه قائلا: "لا تعليق لدي عن الأنباء التي تتحدث عن تخصيص مبلغ مالي لي من وزارة الرياضة من الأهلي".

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