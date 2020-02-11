الخطيب: وليد سليمان يرحل عن الأهلي

أحمد عادل شعبان
قال الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب إن التجديد لرباعي الفريق الكبار يمثل صداعا في رأس الإدارة .
وأضاف الخطيب في تصريحات تلفزيونية: الرباعي ينتظر قرار الأهلي .. وليد سليمان يحب الأهلي ويريد البقاء فيه لكنه يريد رسالة اطمئنان من الإدارة .
وأردف: وليد لديه عرض من المنافس وأقصد هنا نادي الزمالك كما أن لديه عرض من تركيا وفي حال لم يتحدث معه أحد من الأهلي سيرحل إلى هناك.
واستدرك: الأهلي لم يتحدث مع الرباعي فتحي و وليد وإكرامي وعاشور وأجل الحديث إلى مارس المقبل وهذا خطر جدًا.
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