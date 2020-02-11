» فايلر يهدد نجم الأهلي: مستواك انخفض وسوف أستبعدك

11 فبراير 2020 - 07:04 ص

هدد رينيه فايلر - المدير الفني للأهلي - لاعبه حسين الشحات بإمكانية فقدان مكانه في التشكيلة الأساسية بعد انخفاض مستواه.



وعقد "فايلر" جلسة مع حسين الشحات وأكد له أن مستواه انخفض خلال الفترة الأخيرة أن عليه العودة إلى مستواه واستعادة حاسته التهديفية وبخاصة أن الفريق على وشك خوض مواجهات قوية في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.



وكان "الشحات" قد لعب بدأ مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش احتياطيا قبل يشارك في نهاية الشوط الثاني.



