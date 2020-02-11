» تعليق ناري من فنانة شهيرة بعد تبرئتها من قضية هتك العرض

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مريم حسين

أصدرت الفنانة المغربية مريم حسين بيانا علقت فيه على تبرئتها من تهمة هتك العرض بالتراضي إثر تداول مقطع فيديو غير لائق لها .

وقالت "مريم" في بيانها: الحمدلله تم العفو عني بدولة العدل والقانون فشكرا جزيلا لدولتي الإمارات العربية المتحدة زادها الله عزة وازدهار وأخص بالشكر سادتنا وشيوخنا حكام الدولة الذين أرسوا دعائم العدل بين كل من ضمه هذا الوطن الغالي على قلوبنا.

وأضافت: لقد حصدت اليوم غراس العدل وأسأل الله أن يزيدهم عزة وفخر .

كما وجهت "مريم حسين" الشكر إلى محاميها محمد النجار الذي وقف معها في محنتها.

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