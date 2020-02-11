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سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بفيديو "tik tok"

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سمية الخشاب
سمية الخشاب
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فيديو

انستجرام

سمية الخشاب

تيك توك

أشعلت الفنانة سمية الخشاب، مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إعلانها مشاركتها فى تطبيق tik tok.

 ونشرت سمية الخشاب، عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو تعلن فيها مشاركتها في تطبيق تيك توك .


وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو تؤدى بعض الحركات الخاص بالايموشن وخطفت الأنظار إليها؛ حيث أعجب الجمهور بإطلالتها المختلفة.


 وطرحت سمية الخشاب كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، عبر قناتها الخاصة على" يوتيوب"، وهو من إخراج اللبنانية راندا قديح. وتم تصوير الكليب وسط الجبال على حدود سوريا، في درجة حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية.

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