الكلباني: أرفض الاختلاط.. ويجوز للمرأة أن تكون قاضية

11 فبراير 2020 - 09:36 ص

رفض الداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، استعمال مسألة مكبرات الصوت خارج المساجد، منوهًا بأنه يوافق على مكبرات الصوت داخل المساجد فقط وليس خارجها.

وأضاف الكلباني خلال لقائه مع نادين البدير في برنامج "اتجاهات" المذاع عبر فضائية روتانا خليجية، أن رأيه في الحجاب أنه يجوز كشف الوجه والكفين.

وأوضح أن النقاب سنة مشروعة وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك المحجبات والمتغطيات والمنتقبات.

وتابع: أن لبس العباءة للمرأة ليس شرطًا ولكن الشرط هو الحجاب والتستر.

كما أن القرآن ذكر الحجاب بقوله تعالي: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، وأن المذكور في هذه الآية هو الحجاب وليس النقاب.

وشدد الكلباني على رفضه للاختلاط في المدارس والجامعات مؤكدا: "لا تضعوا النار جنب البنزين"، كما أنه يرى جواز أن تعمل المرأة في القضاء.



