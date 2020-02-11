حرب التدوينات بين "وائل غنيم" و"البرادعي".. لهذا السبب

11 فبراير 2020 - 09:43 ص

شن الناشط السياسي وائل غنيم حملة توبيخ على الدكتور محمد البرادعي بعد تغريدته عن أوضاع المساجين.

وقال وائل: "ما تيجي نعمل حملة مع بعض ونناشد وزارة الداخلية بدل تقطيمهم بالطريقة اللي حضرتك بتستخدمها من 10 سنين ومش مفيدة الحقيقة..#بطاطين_للمساجين مبادرة ممكن الوزارة توافق عليها.. قلت دايس يا عم الشباب وأنا أولهم"، ورد البعض على التغريدات قائلاً: "قاعدين برة انتوا الاتنين وبتخططوا للبلد، وقال آخر: "مش فالحين غير في الكذب.. ارحمونا بقي".

جدير بالذكر أن البرادعي قال في تدوينة له علي مواقع التواصل الاجتماعي: "اقرأ كل يوم عن أهالي مسجونين أعرفهم ولا أعرفهم يناشدون إدارات السجون بالسماح لذويهم بملابس وأغطية تحميهم من برد الشتاء".