حرب التدوينات بين "وائل غنيم" و"البرادعي".. لهذا السبب

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متابعات- أمينة عبد العال

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شن الناشط السياسي وائل غنيم حملة توبيخ على الدكتور محمد البرادعي بعد تغريدته عن أوضاع المساجين.

وقال وائل: "ما تيجي نعمل حملة مع بعض ونناشد وزارة الداخلية بدل تقطيمهم بالطريقة اللي حضرتك بتستخدمها من 10 سنين ومش مفيدة الحقيقة..#بطاطين_للمساجين مبادرة ممكن الوزارة توافق عليها.. قلت دايس يا عم الشباب وأنا أولهم"، ورد البعض على التغريدات قائلاً: "قاعدين برة انتوا الاتنين وبتخططوا للبلد، وقال آخر: "مش فالحين غير في الكذب.. ارحمونا بقي".

جدير بالذكر أن البرادعي قال في تدوينة له علي مواقع التواصل الاجتماعي: "اقرأ كل يوم عن أهالي مسجونين أعرفهم ولا أعرفهم يناشدون إدارات السجون بالسماح لذويهم بملابس وأغطية تحميهم من برد الشتاء".

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