بعثة الزمالك تطير إلى قطر استعدادا للسوبر الأفريقي

11 فبراير 2020 - 09:45 ص

تطير صباح اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى قطر استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي المقرر له يوم الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن تتجه رحلة الفارس الأبيض من القاهرة للأردن ومنها للدوحة لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"،

وكان الجهاز الفني للزمالك أعلن قائمة الفريق لمواجهة الترجي والتي جاءت كالتالي: "محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد – محمد صبحي - محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – يوسف أوباما – إسلام جابر – كريم بامبو – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي – محمد عنتر - مصطفى محمد – عمر السعيد – كاسونجو.