التضامن لـ"المطلقات": بشاير خير قريبا

11 فبراير 2020 - 10:27 ص

زفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خبرًا سارًا للسيدات المطلقات والمعيلات خلال الفترة المقبلة، قائلةً: "الوزارة تدرس زيادة نفقة المرأة المعيلة والمطلقات من خلال بنك ناصر خلال الفترة المقبلة".

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلة: "بشاير خير إن شاء الله الفترة المقبلة".

تابعت: "الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يوصي بأصحاب المعاشات، ولن تتأخر وزارة التضامن عن الاهتمام بأصحاب المعاشات وفقًا للمواد المتاحة".

وأوضحت، أن آخر إفادة لمجلس الدولة تتحدث عن عدم استحقاق أصحاب المعاشات العلاوات الخمس، مشيرة إلى أن مجلس الدولة إذا غير قراره، فسيتم إعداد قانون لصرف هذه العلاوات في وقت قصير.