"نشفوا ريقنا".. تثير ضحك الرئيس السيسي

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السيسي

ديلي ميل

ايجبس 2020

رحب الإعلامي أسامة كمال، بالرئيس التنفيذي لمؤسسة "الديلي ميل" أحد حضور مؤتمر "إيجبس 2020"، قائلا: "عايزين نشوف الديلي ميل هتكتب إيه عن مصر، نتذكر أنهم نشفوا ريقنا أكتر من سنة، هو موجود في الصف الثالث".

ومن ناحيته ضحك الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث الإعلامي أسامة كمال عن "الديلي ميل".

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس السيسي وتشريفه للمؤتمر تزيده ثقلا وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذي يوليه الرئيس لقطاع البترول.

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