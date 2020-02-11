مفاجأة في قائمة المستبعدين من قائمة الزمالك بموقعة الترجي

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يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة في السوبر الأفريقي.

وقرر كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض استبعاد النجوم الآتية من المباراة: 
محمد عواد 
محمد صبحي
محمد عبد السلام
أحمد عيد
كريم بامبو
مصطفى فتحي
محمد عنتر
عمر السعيد
كاسونجو

وجاءت قائمة المباراة كالتالي: 



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