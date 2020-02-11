طلب عاجل من "سعاد صالح" لـ شيخ الأزهر

11 فبراير 2020 - 12:19 م

طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بتشكيل لجنة لتنقية بعض الأحاديث النبوية التي وردت بإسناد ضعيف، حسب قولها " .



وأضافت "صالح"، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، أن بعض هذه الأحاديث بها إساءة للمرأة، وتنسب خطأ للرسول الكريم، على الرغم من أن الرسول استوصى بالنساء خيرا، ولم يضرب امرأة قط .



وتابعت: "المتخصصون في علم الحديث من الأزهر الشريف هم من عليهم مهمة تنقية الأحاديث الضعيفة، معقبة: "هذه الخطوة ستساهم في الحفاظ على السنة النبوية " .