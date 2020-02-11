تحذير مفاجيء من الأرصاد لللسعودية.. ما الأمر

11 فبراير 2020 - 12:22 م

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية تحذيرًا لسكان المملكة من موجة برد شديدة على معظم أنحاء البلاد مع نشاط للرياح السطحية علي مناطق "الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة"، إلى جانب سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت الهيئة في تقريرها الذي أصدرته اليوم ونشرته "صدى البلد"، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية تتحول إلي شمالية غربية علي الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية علي الجزء الجنوبي بسرعة 15_45 كيلومترًا في الساعة.

كما أفاد التقرير بأن ارتفاع الموج سيصل من مترين إلي ثلاثة أمتار بينما تكون حركة الرياح السطحية علي الخليج العربي شمالية إلي شمالية غربية بسرعة 15_45 كيلومترًا في الساعة.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير شددت علي المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير وابتاع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب حالات الممطرة وكثافة الضباب.