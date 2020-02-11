ترامب يوجه رسالة قاسية لـ" بيلوسي"

11 فبراير 2020 - 12:55 م

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لأعضاء مجلس النواب عن الحزب الجمهوري ولم يفوّت الفرصة لمهاجمة الحزب الديمقراطي قائلاً: "إن الفائز في هذه الانتخابات من الديمقراطيين .. الانتخابات في ولاية أيوا كانت فضيحة.. ولا أحد يعرف حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات من الديمقراطيين، مضيفًا: أتوقع أنهم يقومون بحملة لإقصاء السيناتور والمرشح اليساري بيرني ساندرز مجددا كما فعلوا في عام 2016".

و امتدح ترامب حالة الاقتصاد الأمريكي تحت إداراته قائلا إنه الأفضل منذ خمسين عامًا، منبها إلي أن معدل البطالة بين الأمريكيين الأفارقة هي الأقل منذ عقود".

في سياق متصل بالرغم من مرور حوالي الأسبوع علي خطاب الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أنه ما زال يتذكر موقف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وموقفها من خطابه، حيث أنه هاجمها مجددا في تجمع انتخابي حاشد في ولاية نيوهامشير الأمريكية، اليوم.

وأضاف في التجمع: "عندما كنت ألقي خطاب الاتحاد كان هناك شخص خلفي يتمتم بفظاعة.. غير بناءة كانت غاضبة جدًا.. نحن من يجب أن نكون غاضبين وليست هي.. ولكن كنا نعلن بفخر عودة أمريكا مجددًا أقوي من أي وقت مضي .. وبعد يوم من خطابي في حالة الاتحاد، قام الحزب الجمهوري العظيم في مجلس الشيوخ بإفشال العزل الذي قام علي أسس حزبية وتمت تبرئتي بشكل واضح ولا لبس فيه"، حسبما نشرت سبوتنيك.