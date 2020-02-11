أول تعليق لـ زوجة لينين الرملى بعد وفاته

11 فبراير 2020 - 01:08 م

خرجت الكاتبة فاطمة المعدول، عن صمتها، لتعلق لأول مرة على وفاة زوجها الكاتب الراحل لينين الرملى، موجهة رسالة شكر لجميع من ساندها في هذا الظرف.

وكتبت فاطمة المعدول، عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأولادي شادي الرملي وهند الرملي نشكر كل من حضر ليلة عزاء الكاتب الكبير لينين الرملي. وأيضًا كل من واسانا علي وسائل التواصل الاجتماعي أو علي شاشات التلفزيون والجرائد والمجلات، والحمد لله علي كل شىء".

وأضافت فاطمة المعدول: "والحقيقة أنه لم يكن عزاء بقدر ما كان احتفاء واعتراف بفضل هذا الرجل علي المسرح المصري وحبه وكفاحه من أجل مصر فلم يكن هناك انفصال عند لينين بين المسرح ومصر، فهما عشقه الحقيقي والذي عاش من أجله وقد دفع من أجلهما أيامه وفكرة ووقته وأمواله واليوم عرفت بشكل عملي وتيقنا أنا وأولاده إن كل تضحياته لم تكن هباء بل فخر لنا".

وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح الجمعة الماضية 7 فبراير، عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.