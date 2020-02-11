  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لينين الرملى

أول تعليق لـ زوجة لينين الرملى بعد وفاته

صورة الخبر

مفاجأة في صفقة القرن قد تقلب الطاولة على إسرائيل

الرئيسالامريكي

ترامب يوجه رسالة قاسية لـ" بيلوسي"

الزمالك والترجي

قنوات مفتوحة تنقل مواجهة السوبر بين الزمالك والترجي

الترجي

قرار جديد للترجي استعدادًا للزمالك في السوبر

الكويت

الكويت.. غلق 11 شركة بسبب غسيل الأموال والإرهاب

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

طلب عاجل من "سعاد صالح" لـ شيخ الأزهر

الرئيس السيسي

"نشفوا ريقنا".. تثير ضحك الرئيس السيسي

ارشيفية

تحذير مفاجيء من الأرصاد لللسعودية.. ما الأمر

كارتيرون

مفاجأة في قائمة المستبعدين من قائمة الزمالك بموقعة الترجي

أول تعليق لـ زوجة لينين الرملى بعد وفاته

الصفحة الأخيرة

لينين الرملى
لينين الرملى
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«آل الشيخ» بعد نجاح العملية الجراحية

#

أول تعليق لـ"عبد الغني" بعد الحكم بحبسه

#

أول تعليق لـ " البرادعي" بعد مقتل سليماني

#

أول تعليق لـ سعد سمير بعد إصابته بقطع في "وتر أكليس"

عزاء

الكاتب الراحل لينين الرملى

الكاتبة فاطمة المعدول

خرجت الكاتبة فاطمة المعدول، عن صمتها، لتعلق لأول مرة على وفاة زوجها الكاتب الراحل لينين الرملى، موجهة رسالة شكر لجميع من ساندها في هذا الظرف.

وكتبت  فاطمة المعدول، عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأولادي شادي الرملي وهند الرملي نشكر كل من حضر ليلة عزاء الكاتب الكبير لينين الرملي. وأيضًا كل من واسانا علي وسائل التواصل الاجتماعي أو علي شاشات التلفزيون والجرائد والمجلات، والحمد لله علي كل شىء".

وأضافت فاطمة المعدول: "والحقيقة أنه لم يكن عزاء بقدر ما كان احتفاء واعتراف بفضل هذا الرجل علي المسرح المصري وحبه وكفاحه من أجل مصر فلم يكن هناك انفصال عند لينين بين المسرح ومصر، فهما عشقه الحقيقي والذي عاش من أجله وقد دفع من أجلهما أيامه وفكرة ووقته وأمواله واليوم عرفت بشكل عملي وتيقنا أنا وأولاده إن كل تضحياته لم تكن هباء بل فخر لنا".

وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح الجمعة الماضية 7 فبراير، عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مؤثر.. مقطع فيديو يحصد 45 مليون مشاهدة لطفلة ترى الثلوج لأول مرة
» الكشف عن فصيلة جديدة من الديناصورات في كندا
» بـ مهرجان أسوان.. أول ظهور لـ بشرى بعد أزمتها الصحية
» نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا
» اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"
» تشديدات أمنية أثناء محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة
» سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بفيديو "tik tok"
» ردًا على التصويت للحكومة الجديدة.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين
» غرق العشرات.. سفينة محملة بمسلمي الروهينجا
» الخطيب: نجم الأهلي يرحل إلى بيراميدز
» الكشف عن السبب الحقيقي لاختفاء الفنانة شويكار عن الإعلام منذ سنوات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان