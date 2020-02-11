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بـ مهرجان أسوان.. أول ظهور لـ بشرى بعد أزمتها الصحية

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انستجرام

أزمة صحية

بشري

مهرجان اسوان

شاركت الفنانة بشرى، عبر حسابها على إنستجرام، بصور لها من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة والذى يقام حاليًا فى دورته الرابعة وذلك فى أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية التي ألمت بها منذ أيام قليلة ودخل على أثرها المستشفى. 

وكانت تعرضت الفنانة بشرى لأزمة صحية شديدة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة. 

ونقلت بشرى بعد تعرضها لأزمة ضيق تنفس حادة وكذلك والدتها.

وتوجد بشرى حاليًا في منزلها بأمر الأطباء، ولا تستطيع الحديث حاليًا لحين إتمام شفائها.

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