قرار جديد للترجي استعدادًا للزمالك في السوبر

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استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الجمعة المقبل فى إطار نهائى السوبر الأفريقي، قرر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي السفر إلى قطر عصر اليوم على متن طائرة خاصة.

وأعلن الموقع الرسمي للترجى موافقة مجلس إدارة الفريق التونسي على السفر إلى قطر على متن طائرة خاصة فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة الأبيض.

كان الاتحاد الأفريقي أعلن استخدام تقنية الفيديو فى المباراة المرتقبة بين الترجي والزمالك من أجل ضمان العدالة التحكيمية الكاملة فى اللقاء.

واختار "كاف" الجنوب أفريقي "فيكتور جوميز" حكمًا لمباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي ومعه كل من زاكيلي سويلا "حكم مساعد أول" (جنوب أفريقيا) وسوري فاتسواني "حكم مساعد ثان" (ليسوتو) وماجات نداي "حكم رابع" (السنغال) وحميدو هيمة "مراقب المباراة" (النيجر) وكابيلو بوسيلونج "منسق عام" (جنوب أفريقيا) وجاني سيكازوي "حكم الـVAR " (زامبيا) ومصطفى غربال "حكم الـVAR " (الجزائر) وجيرسون دوس سانتوس "حكم الـVAR " (أنجولا).

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