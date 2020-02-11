» مؤثر.. مقطع فيديو يحصد 45 مليون مشاهدة لطفلة ترى الثلوج لأول مرة

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طفلة

الثلوج

45 مليون مشاهدة

نشرت مواطنة أمريكية مقطع فيديو لابنتها يكشف رد فعلها على مشاهدة تساقط الثلوج لأول مرة.

الفيديو الذي تبلغ مدته 63 ثانية على "فيسبوك" حصد   45 مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره، حيث شاركت كريستي ميشيل، بمقطع الفيديو لابنتها ذات العامين وهي تشاهد تساقط الثلوج لأول مرة.

ويظهر مقطع الفيديو، الطفلة ماديلين وهي ترتدي زي إيلسا من فيلمها الكرتوني المفضل "Frozen "، و ترقص على أنغام أغنية "Let It Go ".

يذكر أن عاصفة ثلجية شديدة ضربت مدينة في غرب تكساس في 5 فبراير، ما أدى إلى سقوط ثلوج بحجم 10 بوصة.

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